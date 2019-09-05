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В Латвии призвали создать новый военный блок против России

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Странам Прибалтики и Польше необходимо объединиться для противостояния России, заявила экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

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При этом она выразила уверенность, что и солдаты НАТО «готовы умереть за Ригу и Варшаву».

«Они умирали в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ираке и во многих других местах, так что я не вижу причин думать, что в будущем будет по-другому», — подчеркнула политик.

В интервью Polska Times Вике-Фрейберга сообщила, что Россия якобы перестала скрывать свои имперские амбиции, поэтому НАТО, Латвия, Литва, Эстония и Польша должны быть готовы использовать все имеющиеся средства сдерживания и готовиться к «самому мрачному сценарию».

«Я не исключаю, что если три страны Балтии и Польша создадут общий блок, то они смогут отразить нападение России», — отметила она.

При этом на вопрос о том, действительно ли она верит в возможность такому блоку противостоять РФ, бывший президент ответила «Слава богу, у нас есть НАТО».

4 сентября глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Варшава не хочет войны, но готовится к войне из-за России, поэтому ей нужны американские солдаты.

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