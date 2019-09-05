Пушков указал на рабскую зависимость Польши от США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью издания Polityka, в которой обращается внимание на безоговорочное и рабское послушание Польши в отношении США.

По словам политика, подобная оценка очень точна и объективна.

«Польское издание вынесло диагноз отношению Польши к США, а США — к Польше. В этих отношениях нет ни намека на самостоятельность Варшавы. Трамп может спокойно играть в гольф и туда не торопиться — поляки и так сделают все, что им скажут», — написал Пушков в Twitter.

Ранее журналист Цезары Кованда в своей статье для Polityka назвал успехом для США, но визит в Польшу американского вице-президента Майка Пенса.

Каванда отметил, что Варшава пошла на экономические уступки, отменив налог для Facebook или Alphabet — собственника Google — и безоговорочно капитулировала перед требованиями Вашингтона, отказавшись сотрудничать с китайской Huawei

Взамен Польша получила лишь словесную благодарность.

«Хорошо иметь союзников, нехорошо иметь хозяев. Мы выполняем все требования американцев, а что получаем взамен? Не более чем обещание безопасности, за которую и так будем платить мы», — отметил журналист.

В начале сентября стало известно, что президент США Дональд Трамп отменил свой визит на мероприятия в честь 80-летия начала Второй мировой войны в Варшаве и отправился на игру в гольф.