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Пенс обвинил Россию в желании поссорить США и Польшу

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Фото: Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta via REUTERS
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Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Россия хочет разрушить партнерские отношения Варшавы и Вашингтона.

«На самом деле Москва хочет разрушить наш альянс, используя свои газовые и нефтяные ресурсы. Но Польша всегда занимала твердую позицию, как и мы, чтобы продвигать энергетическую безопасность и независимость», — сказал Пенс на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой 2 сентября в Варшаве.

Американский политик призвал партнеров оставаться бдительными в отношении «тех намерений и шагов, которые предпринимает Москва», и выразил уверенность, что у России ничего не получится, так как отношения Польши и США «являются самими крепкими в истории», пишет «РИА Новости».

В свою очередь Дуда раскритиковал идею возвращения России в состав G8.

Ранее, 2 сентября, сообщалось, что президент США Дональд Трамп отменил поездку в Польшу на мероприятия, посвященные 80-летней годовщине начала Второй мировой войны, и предпочел отправиться в гольф-клуб.

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