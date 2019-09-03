Пенс обвинил Россию в желании поссорить США и Польшу

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Россия хочет разрушить партнерские отношения Варшавы и Вашингтона.

«На самом деле Москва хочет разрушить наш альянс, используя свои газовые и нефтяные ресурсы. Но Польша всегда занимала твердую позицию, как и мы, чтобы продвигать энергетическую безопасность и независимость», — сказал Пенс на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой 2 сентября в Варшаве.

Американский политик призвал партнеров оставаться бдительными в отношении «тех намерений и шагов, которые предпринимает Москва», и выразил уверенность, что у России ничего не получится, так как отношения Польши и США «являются самими крепкими в истории», пишет «РИА Новости».

В свою очередь Дуда раскритиковал идею возвращения России в состав G8.

Ранее, 2 сентября, сообщалось, что президент США Дональд Трамп отменил поездку в Польшу на мероприятия, посвященные 80-летней годовщине начала Второй мировой войны, и предпочел отправиться в гольф-клуб.