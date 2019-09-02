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Президент Польши выступил против возрождения G8

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Фото: REUTERS/Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta
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Президент Польши Анджей Дуда выступил против возрождения формата «большой восьмерки» с участием России. Об этом он заявил в понедельник, 2 сентября, на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом.

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«Это очень сложный вопрос. Ситуация с Россией очень сложная», — заявил Дуда, отвечая на вопрос о присоединении Москвы к G7.

По его словам, в контексте «действий» России необходимо задать вопрос, нужно ли подходить к сотрудничеству с РФ по принципу business as usual, передает «РИА Новости».

«Это значит, что мы делаем с ней бизнес, потому что заинтересованы в этом. Я считаю, что невозможно таким образом привести ситуацию в норму. Это моя позиция», — сказал польский президент.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате G7.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в G7, так как многие темы на повестке дня «семерки» касаются Москвы. Также он пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит в 2020 году.

Позднее стало известно, что лидер Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре в Трампом предлагал ему пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Однако после Макрон заявил, что возвращение России возможно только после урегулирования ситуации на Украине — в противном случае «семерка» продемонстрирует слабость позиций.

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