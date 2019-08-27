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Сенаторы США призвали Трампа отказаться от идеи возвращения РФ в G8

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Фото: Global Look Press/Evan Golub/ZUMAPRESS
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Сенаторы-демократы США во вторник, 27 августа, заявили о своем несогласии с идеей американского президента Дональда Трампа вернуться к формату G8 с участием России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо демократического меньшинства сената конгресса США.

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«G7 служит экономическим советом демократий, призванным продвигать мировую экономику в соответствии с международным правом и общими ценностями. Россия в настоящий момент не обладает ни демократическими институтами, ни экономическим потенциалом для воссоединения с группой», — указано в сообщении.

Авторы письма подчеркнули, что РФ не готова вносить продуктивный вклад в усилия G7.

Накануне Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу G7, которая состоится в следующем году в США. Об этом он заявил на пресс-конференции во Франции по итогам саммита «большой семерки». Президент США добавил, что не будет руководствоваться внутриполитическими соображениями при изучении вопроса о возрождении «большой восьмерки» с участием России.

20 августа Трамп также заявил о целесообразности возвращения России в G7, так как многие темы на повестке дня касаются Москвы. Аналогичное предложение озвучивал и французский лидер Эммануэль Макрон. Тем не менее многие страны G7 назвали условием для возвращения РФ в формат урегулирование ситуации на Украине.

Россия была исключена из G8 (Канада, США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия) в 2014 году после воссоединения с Крымом.

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