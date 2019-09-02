Трамп предпочел гольф мемориальным мероприятиям в Польше

Президент США Дональд Трамп после отмены поездки в Польшу на мероприятия, посвященные 80-летней годовщине началу Второй мировой войны, отправился в гольф-клуб. Об этом сообщило издание The Independent.

Поездку в Польшу американский лидер отменил из-за урагана «Дориан», который приближается к США, однако после этого был замечен в гольф-клубе. В пресс-службе Белого дома отметили, что главу государства каждый час информируют об урагане.

Кроме того, Трамп заявил, что в ближайшее время отправится в здание Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями на заседание, посвященное стихии, уточняет «Газета.ru».

В Варшаве 1 сентября проходят памятные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. На них были приглашены представители стран Евросоюза, НАТО и «Восточного партнерства» (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина). России в списке гостей не оказалось.

Ураган «Дориан», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира–Симпсона. Максимальная скорость урагана достигает 66,6 м/с. «Дориан» может достичь побережья американского штата Флорида к вечеру 2 сентября.

Губернатор Флориды Рон Десантис уже объявил обязательную эвакуацию в девяти округах штата, в семи — добровольную. Также эвакуация объявлена в штатах Джорджия и Южная Каролина.

«Дориан» — четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только «Барри» привел к жертвам — погиб один человек.