Обрушившийся на США ураган «Дориан» сняли из космоса

Обрушившийся на Соединенные Штаты ураган «Дориан» сняли из космоса камеры, расположенные на борту Международной космической станции (МКС).

1 сентября сообщалось, что ураган «Дориан», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира–Симпсона. Максимальная скорость урагана достигает 66,6 м/с. «Дориан» может достичь побережья американского штата Флорида к вечеру 2 сентября.

Ранее режим ЧС был объявлен в штатах Флорида, Джорджия, Северная и Южная Каролина. Видео урагана стали появляться в социальных сетях. На размещенных кадрах видно, что деревья гнутся под мощными порывами ветра, а улицы уже затоплены водой.