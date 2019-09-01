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Ураган «Дориан» достиг максимальной степени

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Фото: REUTERS/Dante Carrer
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Надвигающийся на американский штат Флорида ураган «Дориан», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира–Симпсона. Об этом сообщил в воскресенье, 1 сентября, Национальный центр по наблюдению за ураганами США, передает ТАСС.

Ранее в воскресенье сообщалось, что «Дориан» может до конца дня достичь побережья Багамских островов. Метеорологи прогнозируют в регионе сильные осадки и штормовые волны. Максимальная скорость урагана достигает 66,6 м/с.

«Дориан» может достичь побережья американского штата Флорида к вечеру 2 сентября.

30 сентября президент США Дональд Трамп в связи с приближением урагана «Дориан» ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида.

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