Трамп ввел чрезвычайное положение во Флориде из-за урагана «Дориан»

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида в связи с приближением урагана «Дориан». Об этом в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в штате Флорида и распорядился выделить федеральную помощь в дополнение к средствам, которые задействуют региональные и местные власти для противодействия чрезвычайным условиям, вызванным ураганом «Дориан», — сказано в сообщении пресс-службы.

Эксперты полагают, что «Дориан» достигнет побережья Флориды к концу текущей или началу следующей недели. Ожидается, что к этому времени он значительно усилится.

Тем временем жители Флориды готовятся к катаклизму — запасаются продуктами, предметами первой необходимости и топливом. Как пишет USA Today, на заправочных станциях в некоторых районах штата закончился газ. Так, в городе Уэст-Палм-Бич утром 30 августа половина заправок распродала все топливо. На тех станциях, где оно еще осталось, собираются огромные очереди из автомобилей.

Как сообщалось 29 августа, «Дориан» может стать сильнейшим ураганом в истории Соединенных Штатов.