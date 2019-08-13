Мощный шторм обрушился на Вену

Мощный ветер и сильнейшие ливни ударили по австрийской столице Вене в понедельник, 12 августа.

Шквалистый ураган и поток проливных дождей, как отмечает телеканал РЕН ТВ, сменили аномальную 30-градусную жару, установившуюся в этом регионе несколько недель назад.

По словам местных жителей, перемена погоды произошла буквально за несколько минут. Приблизительно за полчаса до шторма температура воздуха упала на 10 градусов.

В результате разгула стихии в Вене повалены деревья, заблокированы некоторые дороги и затоплены подземные переходы. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в этот же день сообщалось, что в результате удара супертайфуна «Лекима» по восточным провинциям Китая погибли по меньшей мере 48 человек, еще 21 считается без вести пропавшим.