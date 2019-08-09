Синоптик назвал время окончания шторма в Москве

Шторм в московском регионе начнет ослабевать к вечеру 9 августа, а в ночь на 10 августа пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

По его словам, температура воздуха в столице в пятницу, 9 августа, составит до +19 градусов, по области — до +20 градусов. Прогнозируется облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, ветер западный до 7-12 м/с, днем порывы могут достигать 22 м/с.

К вечеру пятницы атмосферное давление составит 736 мм рт. ст. В субботу, 10 августа, воздух в столице прогреется до +20 градусов, ожидаются кратковременные дожди, ветер ослабеет, сообщает телеканал «Звезда». В воскресенье, 11 августа, потеплеет до +23 градусов.

Ранее 9 августа сообщалось, что парки в Москве закрыты для посетителей в пятницу из-за непогоды.