Прямой эфир
Сюжет:

Синоптик назвал время окончания шторма в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шторм в московском регионе начнет ослабевать к вечеру 9 августа, а в ночь на 10 августа пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

По его словам, температура воздуха в столице в пятницу, 9 августа, составит до +19 градусов, по области — до +20 градусов. Прогнозируется облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, ветер западный до 7-12 м/с, днем порывы могут достигать 22 м/с.

К вечеру пятницы атмосферное давление составит 736 мм рт. ст. В субботу, 10 августа, воздух в столице прогреется до +20 градусов, ожидаются кратковременные дожди, ветер ослабеет, сообщает телеканал «Звезда». В воскресенье, 11 августа, потеплеет до +23 градусов.

Ранее 9 августа сообщалось, что парки в Москве закрыты для посетителей в пятницу из-за непогоды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти рассказали о последствиях непогоды в ЦФО
Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 августа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017