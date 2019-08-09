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Власти рассказали о последствиях непогоды в ЦФО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Непогода обрушилась на ряд регионов Центрального федерального округа. Из-за сильного ветра сотни деревьев оказались повалены, а линии электропередач — оборваны. Об этом 9 августа рассказали в оперативных службах агентству ТАСС.

Так, в Курске порывы ветра во время ливней достигали 20 м/с. В результаты оказались снесены некоторые заборы и ограждения, рекламная конструкция упала на пешеходный переход, деревья повалило на припаркованные автомобили. Аналогичная ситуация наблюдается в Орле. О пострадавших не сообщается.

В Калужской области из-за обрыва ЛЭП произошли точечные отключения электроэнергии в Малоярославецком, Мосальском и Медынском районах, ведутся аварийно-восстановительные работы. Локальные отключения наблюдаются и в Смоленской области, однако глобальный последствий непогоды нет.

Во Владимирской и Тверской областях спецслужбы переведены в режим повышенной готовности.

По данным синоптиков, непогода сохраняется в Тверской, Смоленской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях. Местным жителям советуют находится в помещении и не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями. Автовладельцев просят выбирать безопасные места парковки.

Непогода наблюдается и в Москве. Накануне телеканалы прервали трансляцию ради выпуска экстренного предупреждения о шторме.

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