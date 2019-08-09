Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 августа

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу, 9 августа. Прогноз размещен на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается сильный дождь, местами грозы и град. Порывы ветра будут достигать 7-12 м/с, при грозе - 18-23 м/c.

Температура будет колебаться в районе 18-23 градусов, ночью столбики термометров покажут 14-16 градусов.

8 августа МЧС разослало СМС с призывом оставаться в домах и припарковать машины подальше от шатких конструкций. А трансляцию телеканалов прервало экстренное предупреждение о шторме.