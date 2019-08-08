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В Москве из-за грозы объявлен «оранжевый» уровень опасности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за вероятности сильного ветра и грозы. Об этом 8 августа сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

«Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении.

Отмечается, что шквальный ветер с порывами до 20–25 м/с, сильный дождь и гроза ожидаются в столице с 21 часа 8 августа до 18 часов 9 августа, объявлено штормовое предупреждение.

Ранее в этот же день сообщалось, что в ближайшие сутки в Москве выпадет не менее трети месячной нормы осадков. Об ухудшении погоды предупредили и жителей Липецкой области.

Синоптики также рассказали о погоде во второй половине августа — ожидается, что будет теплее, чем в начале месяца.

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