В Росгидромете назвали причину аномальных холодов этим летом

Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил причины аномально холодного лета в России. По его словам, это связано с «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.

«Всем известно, что гравитационные связи Луны и Земли вызывают приливы и отливы в океане. Но точно такое же гравитационное воздействие оказывается Луной на «пятый океан» — земную атмосферу», — рассказал специалист в интервью mk.ru 7 августа.

Он отметил, что смена погодного цикла происходит каждые 5–9 дней. При этом на атмосферу Земли также влияет более длительный лунный цикл, связанный с приближением и отдалением Луны. Сидоренков отметил, что данное явление можно представить в виде синусоиды с максимумами и минимумами лунного влияния на Землю, полный период которого составляет 412 суток.

«То есть половинка этого периода — 206 суток. Этот период обозначает как раз кардинальную смену нисходящего и восходящего трендов», — отметил специалист.

По его словам, аномальные похолодания и потепления повторяются каждые 206 суток. Иногда эти перепады температуры перестают соответствовать сезонным нормам — как, например, в этом году, когда в мае в европейской части России было жарко, а спустя три месяца началась волна холода, добавил Сидоренков.

Ранее в тот же день специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что москвичей ожидает погодный коллапс на текущей неделе. По ее словам, в столицу идет мощный атлантический циклон, который несет с собой сильные дожди с грозой и порывы ветра 15–20 м/с.