Прямой эфир
Сюжет:

В Росгидромете назвали причину аномальных холодов этим летом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил причины аномально холодного лета в России. По его словам, это связано с «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.

Исправить с помощью зонда: точность прогнозов погоды вырастет вдвое
Новую систему уже внедряет Росгидромет

«Всем известно, что гравитационные связи Луны и Земли вызывают приливы и отливы в океане. Но точно такое же гравитационное воздействие оказывается Луной на «пятый океан» — земную атмосферу», — рассказал специалист в интервью mk.ru 7 августа.

Он отметил, что смена погодного цикла происходит каждые 5–9 дней. При этом на атмосферу Земли также влияет более длительный лунный цикл, связанный с приближением и отдалением Луны. Сидоренков отметил, что данное явление можно представить в виде синусоиды с максимумами и минимумами лунного влияния на Землю, полный период которого составляет 412 суток.

«То есть половинка этого периода — 206 суток. Этот период обозначает как раз кардинальную смену нисходящего и восходящего трендов», — отметил специалист.

По его словам, аномальные похолодания и потепления повторяются каждые 206 суток. Иногда эти перепады температуры перестают соответствовать сезонным нормам — как, например, в этом году, когда в мае в европейской части России было жарко, а спустя три месяца началась волна холода, добавил Сидоренков.

Ранее в тот же день специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что москвичей ожидает погодный коллапс на текущей неделе. По ее словам, в столицу идет мощный атлантический циклон, который несет с собой сильные дожди с грозой и порывы ветра 15–20 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Депутат предложил включать отопление во время летнего похолодания
Ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной в Москве за лето

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017