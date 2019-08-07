Синоптик предупредила москвичей о погодном коллапсе

Москвичей на этой неделе ожидает погодный коллапс. Как сообщила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова «РИА Новости», неприятностей от погоды стоит ждать в четверг и пятницу, 8 и 9 августа.

Эксперт пояснила, что в столицу идет мощный атлантический циклон, который несет с собой сильные дожди с грозой и порывы ветра 15–20 м/с. По словам Поздняковой, дожди начнутся вечером в четверг и будут идти почти сутки. За это время может выпасть половина месячной нормы осадков, отметила синоптик.

Тем временем Гидрометцентр России предупредил о «желтом» уровне погодной опасности, который будет действовать в столице в течение суток с 21:00 7 августа. В Москве и Подмосковье в этот период возможна гроза. Температура воздуха в столице 8 августа будет достигать 23–25 градусов выше нуля, а 9 августа опустится до 18–20.

Ранее 7 августа сообщалось, что депутат госдумы от партии ЛДПР Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать отопление в домах во время летнего похолодания. По словам парламентария, в июле и начале августа к нему поступило множество обращений по поводу низкой температуры в квартирах.