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Холодная погода в Москве побила очередной температурный рекорд

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Холодная погода в Москве в воскресенье, 4 августа, побила очередной температурный рекорд, опустившись ниже показателей за последние 70 лет. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, температура в этот день никогда не была ниже плюс 15 градусов, судя по данным с 1948 года. Однако в 16:00 на станции ВДНХ было зафиксировано всего 13,5 градусов тепла.

Как пишет «РИА Новости», Тишковец также предупредил москвичей и гостей столицы, что в понедельник, 5 августа, их ждет еще более холодная погода и возможен новый температурный минимум.

Ранее 4 августа Тишковец рассказал, что теплая погода, соответствующая климатической норме августа, вернется в Москву с середины следующей недели. Со среды воздух начнет прогреваться до 22–24 градусов.

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