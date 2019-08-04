Холодная погода в Москве побила очередной температурный рекорд

Холодная погода в Москве в воскресенье, 4 августа, побила очередной температурный рекорд, опустившись ниже показателей за последние 70 лет. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, температура в этот день никогда не была ниже плюс 15 градусов, судя по данным с 1948 года. Однако в 16:00 на станции ВДНХ было зафиксировано всего 13,5 градусов тепла.

Как пишет «РИА Новости», Тишковец также предупредил москвичей и гостей столицы, что в понедельник, 5 августа, их ждет еще более холодная погода и возможен новый температурный минимум.

Ранее 4 августа Тишковец рассказал, что теплая погода, соответствующая климатической норме августа, вернется в Москву с середины следующей недели. Со среды воздух начнет прогреваться до 22–24 градусов.