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Синоптики объяснили странности летней погоды в России

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Погодные аномалии этим летом в России связаны с высоким стационарным циклоном над Уралом. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, в первой половине августа на европейской территории страны температура опустится ниже нормы. Холоднее обычного будет в Северо-Западном федеральном округе, на севере Южного и в Приволжском округах.

При этом температура выше нормы ожидается в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Сибири, Бурятии, Приморье и Забайкальском крае, пишет «РИА Новости».

Всё это связано с тем, что европейская территория России будет находиться в тылу уральского циклона. Также холодная погода связана с тем, что с моря Лаптевых, Карского моря и Новой земли в среднюю полосу приходят холодные воздушные массы.

2 августа главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что прошедший июль стал самым холодным в Москве за последние 100 лет.

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