В Гидрометцентре предупредили россиян о холодном августе

В августе температура в большинстве регионах России будет ниже нормы. Об этом в четверг, 1 августа, рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.

«В Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа в начале месяца будет холоднее обычного, а затем температура вернется к средним многолетним значениям», — цитирует Тищенко «Российская газета».

По его словам, в Москве первая неделя августа будет холоднее нормы — в столице прогнозируется дневная температура до 17–18 градусов тепла. При этом температурная норма для этого месяца — +24 градуса.

Также средняя температура будет ниже нормы и в Приволжском федеральном округе. При этом на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибирском федеральном округе, в Бурятии, Забайкальском крае и Приморье температура воздуха, напротив, будет выше нормы.

31 июля главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в ночь на пятницу, 2 августа, в Москве будет 9–11 градусов, днем — 16–18. В ночь на субботу, 3 августа, — 9–11 градусов, днем — 16–18 градусов. В воскресенье, 4 августа, ночью будет 6–11 градусов, а днем воздух прогреется до 13–18 градусов тепла.