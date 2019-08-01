Синоптики рассказали о погоде в Москве на 1 августа

Синоптики рассказали, что в четверг, 1 августа, жителей Москвы и Подмосковья ожидает облачная погода с прояснениями и небольшие дожди.

В дневное время в столице воздух прогреется до 15–17 градусов, в Московской области — 12–17 градусов тепла. Ночью в Москве около 11 градусов, в Подмосковье местами может похолодать до 6 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба. Ветер северо-западный 5–10 м/с с порывами до 15 м/с, из-за чего в регионе будет действовать «желтый» уровень опасности.

31 июля главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала «Известиям», что начало августа в Москве и Подмосковье выдастся прохладным.