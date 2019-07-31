Холод, дожди и ветер пообещали москвичам в начале августа

Начало августа в Москве и Подмосковье выдастся прохладным, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Вплоть до понедельника, 5 августа, небо в столице будет облачное с прояснениями, а местами будет идти небольшой дождь.

В ночь на 1 августа в Москве ожидается 7–9 градусов, а днем воздух прогреется до 15–17.

Несмотря на то что впоследствии немного потеплеет, температура в столичном регионе все равно останется ниже нормы, отметила метеоролог.

В ночь на пятницу, 2 августа, в Москве будет 9–11 градусов, днем — 16–18.

В ночь на субботу, 3 августа — 9–11 градусов, днем — 16–18 градусов.

В воскресенье, 4 августа, ночью будет 6–11 градусов, а днем воздух прогреется до 13–18 градусов тепла.

При этом с 1 по 3 августа в столице будет дуть умеренный северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с. Днем 1 августа возможны порывы до 15 м/с, заключила Марина Макарова.

Ранее сообщалось, что ночь на 30 июля в Москве стала одной из самых холодных за месяц. Температура опустилась до 9,5 градуса. Холоднее этим летом было только 4 июня — чуть выше 8 градусов.