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МИД предупредил россиян об экстремальной жаре в Греции в выходные

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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МИД РФ советует россиянам, которые находятся в Греции, сократить время пребывания на улице из-за аномально жаркой погоды, которая может сохраниться до конца недели.

«Рекомендуется максимально сократить время пребывания на улице. По прогнозам, жара сохранится до 4 августа», — говорится на странице дипломатического в Facebook.

Отмечается, что температура воздуха в ряде регионов страны достигнет 42 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что аномальная жара в Европу пришла с волной горячего воздуха из Африки. В июле температурные рекорды были побиты в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. Во Франции объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.

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