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В Британии зафиксировали новый национальный температурный рекорд

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Фото: Global Look Press/Gustavo Valiente/ZUMAPRESS
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Британская метеорологическая служба в понедельник, 29 июля, объявила, что на прошлой неделе был зафиксирован рекордно высокий показатель температуры воздуха — 38,7 градуса, пишет «Интерфакс».

«Рекордный показатель в 38,7 градуса в Ботаническом саду в Кембридже в четверг, 25 июля, стал самой высокой температурой, официально зафиксированной в Великобритании за всю историю наблюдений», — рассказали метеорологи.

Предыдущий рекорд был поставлен в 2003 году в графстве Кент. Тогда температура поднялась до 38,5 градуса.

25 июля новые температурные рекорды были побиты в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. Во Франции объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. В середине недели в Париже столбики термометров поднялись до 42 °С. Последний раз такая температура во французской столице была в 1947 году.

Жертвами аномального зноя уже стали пять человек, еще 30 пострадали. «Красный» уровень опасности из-за жары действует и в Бельгии. В провинции Лимбург 39 градусов — впервые за всю историю наблюдений.

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