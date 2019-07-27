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Ученые объяснили жару в Европе и холод в России

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance
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Жара в Европу пришла с волной горячего воздуха из Африки, в то время как в Россию проник с Северного полюса ультраполярный атмосферный поток, принесший холод. Об этом сообщила «РИА Новости» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Теплый влажный воздух Тихого океана проникает далеко на север», — сообщила она.

Холодный воздух с полюса, в свою очередь, двигается на юг, и их столкновение приводит к сильным ливням, отмечает «Газета.ру».

В начале недели начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что что на европейскую территорию России в августе вернется летнее тепло. В Москве дневная температура воздуха составит +20…+23 градуса. Жаркая погода ожидается за Уралом, на востоке Якутии, в Хабаровском крае, Магаданской области и Приамурье.

При этом на юге Краснодарского края, в Тыве, Иркутской области и Казани возможно падение температур ниже нормы на один градус. Сильные ливни придут на Урал, в Поволжье, Бурятию, Северо-Западный округ, зато в Крыму, Мурманской области и в Центральном федеральном округе ожидается дефицит осадков.

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