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Росгидромет предрек погодные аномалии в России в августе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В августе часто случаются природные катаклизмы, и в 2019 году этот месяц не станет исключением. Об этом в беседе с сайтом aif.ru рассказал начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, «стихийные бедствия будут», и специалисты к ним готовятся. Он отметил, что основные удары стихии придутся на Дальний Восток. В Крыму и Краснодарском крае ожидаются грозы, шквалистый ветер и град, что характерно для августа в этих регионах. Вместе с тем, отметил Варакин, сильных пожаров и засух не ожидается.

По данным синоптиков, на европейскую территорию России в августе вернется летнее тепло. В Москве дневная температура воздуха составит +20…+23 градуса. Жаркая погода ожидается за Уралом, на востоке Якутии, в Хабаровском крае, Магаданской области и Приамурье. На юге Краснодарского края, в Тыве, Иркутской области и Казани возможно падение температур ниже нормы на один градус. Сильные ливни придут на Урал, в Поволжье, Бурятию, Северо-Западный округ, зато в Крыму, Мурманской области и в Центральном федеральном округе ожидается дефицит осадков.

22 июля сообщалось, что в конце июля жителей Московского региона ожидают по-настоящему дождливые дни.

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