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Синоптики рассказали о приближении «макушки лета»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На предстоящей неделе, с 22 по 28 июля, погода в столичном регионе и центральной части России начнет улучшаться, природа сжалится над москвичами и жителями Центральной России. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Так или иначе наступает «макушка лета», то есть самое теплое время, согласно климатическим данным», — сказал синоптик, которого цитирует телеканал «Звезда».

По его словам, столбики термометров будут постепенно подниматься в течение следующей недели. Так, в 22 и 23 июля в Москве осадков не ожидается, а температура воздуха прогреется до 27 градусов тепла.

19 июля заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что как минимум до конца июля жара в Московский регион не вернется.

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