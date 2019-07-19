Синоптики пообещали нежаркую погоду в Москве до конца июля

Как минимум до конца июля жара в московский регион не вернется, рассказал «Известиям» заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.

«Возвращения жаркой погоды в ближайшие 10 дней не ожидается. По температуре погода будет около нормы, а также возможны небольшие летние дожди», — сказал синоптик.

Несмотря на то что жары не будет, погода наладится и проливных дождей уже не будет.

«После воздействия активного циклона над Центральной Россией, когда выпадали ливневые дожди, в том числе в московском регионе, наступает улучшение погоды. Оно связано с тем, что циклон отходит на северо-восток», — объяснил метеоролог.

В субботу в Москве ночью ожидается 11–13 градусов, по области — 9–14 градусов, днем — 19–21 градус, по области — 18–23 градуса.

Температура и в воскресенье, и в понедельник будет примерное одинаковая. Ночью — 13–15 градусов, днем — 22–24 градуса, однако в понедельник температура может подняться местами до 26 градусов.

В субботу в столичном регионе еще не исключены локальные дожди, а вот в воскресенье погода преимущественно будет без осадков.

«Небольшие кратковременные дожди возможны еще во вторник и в среду, но температура будет достаточно комфортная: 10–15 градусов ночью и 20–25 градусов днем. Это норма для третьей декады июля», — заключил Голубев.

18 июля пользователи соцсетей опубликовали видеозаписи, на которых запечатлен прошедший в Москве сильный ливень, уже прозванный в Сети тропическим.