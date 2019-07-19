Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики пообещали нежаркую погоду в Москве до конца июля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Как минимум до конца июля жара в московский регион не вернется, рассказал «Известиям» заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.

«Возвращения жаркой погоды в ближайшие 10 дней не ожидается. По температуре погода будет около нормы, а также возможны небольшие летние дожди», — сказал синоптик.

Дожди-угрозы: что делать, если на вас упало дерево
Как получить компенсацию за себя, машину или квартиру

Несмотря на то что жары не будет, погода наладится и проливных дождей уже не будет.

«После воздействия активного циклона над Центральной Россией, когда выпадали ливневые дожди, в том числе в московском регионе, наступает улучшение погоды. Оно связано с тем, что циклон отходит на северо-восток», — объяснил метеоролог.

В субботу в Москве ночью ожидается 11–13 градусов, по области — 9–14 градусов, днем — 19–21 градус, по области — 18–23 градуса.

Температура и в воскресенье, и в понедельник будет примерное одинаковая. Ночью — 13–15 градусов, днем — 22–24 градуса, однако в понедельник температура может подняться местами до 26 градусов.

В субботу в столичном регионе еще не исключены локальные дожди, а вот в воскресенье погода преимущественно будет без осадков.

«Небольшие кратковременные дожди возможны еще во вторник и в среду, но температура будет достаточно комфортная: 10–15 градусов ночью и 20–25 градусов днем. Это норма для третьей декады июля», — заключил Голубев.

18 июля пользователи соцсетей опубликовали видеозаписи, на которых запечатлен прошедший в Москве сильный ливень, уже прозванный в Сети тропическим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появилось видео «тропического ливня» в Москве
Климатолог назвал фантазией распространение аномальной жары на всю Россию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017