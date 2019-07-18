Климатолог назвал фантазией распространение аномальной жары на всю Россию

В обозримом будущем вся Россия вряд ли попадет под действие жары, сравнимой с аномалией 2010 года, просто потому что территория страны очень большая, рассказал «Известиям» климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории имени Воейкова Сергей Киселев.

О том, что в России в ближайшие пять лет может установиться аномально жаркая погода, 18 июля рассказал старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский.

«Вся Россия под действие жары, скорее всего, не попадет. Поскольку наша территория настолько велика, что это был бы невероятного размера блокинг. Это когда антициклон занимает территорию и господствует на ней. Предположить, что он охватит всю территорию России, моей фантазии не хватает», — сказал Сергей Киселев.

В то же время он допустил приход жары в отдельные большие регионы. Однако спрогнозировать, в каком именно регионе случится аномалия, пока невозможно на длительный срок.

«Три-пять дней — это то время, на которое можно спрогнозировать, что природное явление произойдет, и весьма вероятно, что прогноз оправдается. Но подготовиться к таким аномальным природным явлениям практически невозможно», — подчеркнул климатолог.

Росгидромет зафиксировал, что число неблагоприятных гидрометеорологических природных явлений, которые наносят ущерб либо людям либо экономике, растет. По статистике организации в прошлом веке, в среднем за год таких явлений было от 150 до 200, но начиная с 2007 года их число раз в два года переваливало за 400, сказал ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории имени Воейкова.

Эта статистика показывает, что вероятность прихода волн жары в Россию увеличивается, заключил климатолог.

Ранее, 3 июля, сообщалось, что почти во всех регионах России в июле усилится изменчивость погоды. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, это связано с глобальным потеплением. Температура выше июльской нормы по прогнозам будет наблюдаться в большинстве регионов Сибирского федерального округа, а также на севере Уральского федерального округа и в Якутии.