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Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Аномально жаркая погода может установиться в ближайшие пять лет в России. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский.

Ученый считает, что вероятность температурной аномалии достаточна высока. Однако он затрудняется сказать, где именно она установится: в Сибири или на европейской территории России. Также Чернокульский отметил, что для современного потепления характерно установление длительных блокирующих антициклонов.

Климатолог разъяснил, что когда устанавливается блокирующий антициклон, условно в одной его части происходит заток тепла, в другой части — заток холода. В качестве примера он привел пример Западной Европы, где в этом году наблюдалась температура 42–44 градуса.

В ближайшие пять лет в России произойдет еще один экстремальный скачок климатических изменений, такой же, как в 2010 году. Однако Чернокульский уверен, что к глобальной катастрофе это точно не приведет.

17 июля стало известно, что количество дождей, которые могут сказаться на работе коммунальщиков (то есть выпадение более 10 мм осадков), увеличилось в полтора раза за последние 30 лет.

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