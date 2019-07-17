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Москвичам пообещали переменчивую погоду на выходных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В конце текущей недели, после окончания сильных дождей жителей Москвы ждет переменчивая погода, сообщила специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 17 июля.

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По ее прогнозу, сильные дожди пройдут ближайшей ночью и в четверг, а в последующие дни они будут уже не такими продолжительными. Столбики термометров поднимутся до +20...+22 градусов.

Как уточнила синоптик, в целом температурный фон на неделе будет изменяться мало, в пределах от +20...+22. Ночью воздух остынет до +13...+15, по области — до +10...+15.

В выходные температура за счет солнечного прогрева поднимется до +22...+23 градусов, что близко к климатической норме. В эти дни выпадет не более 1–2 мм осадков.

«В конце недели будет меняться лишь характер погоды: от облачной и дождливой к более комфортной солнечной с небольшими дождичками», — сказала синоптик, ее слова приводит «РИА Новости».

Ранее климатологи назвали причину дождливой погоды в России. Оказалось, что виной тому — система циклонов, которая образовалась над территорией от Калининграда до Норильска.

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