Синоптик рассказал о возвращении летнего тепла в Москву

Теплая погода, соответствующая климатической норме августа, вернется в Москву с середины следующей недели. Со среды воздух начнет прогреваться до 22–24 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «РИА Новости» 4 августа.

По его словам, каждый день в столице будут идти дожди разной интенсивности. В воскресенье и понедельник в мегаполисе сохранится осенняя погода.

Немного потеплеет во вторник, отметил он. Днем в Москве в этот день будет до 18 градусов тепла, в Подмосковье ожидается плюс 15–20 градусов. Уже со среды температура воздуха будет соответствовать климатической норме.

К выходным в столичный регион придут грозовые ливни.

2 августа главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что июль стал самым холодным в Москве за последние 100 лет.