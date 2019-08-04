Прямой эфир
Сюжет:

Синоптик рассказал о возвращении летнего тепла в Москву

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Теплая погода, соответствующая климатической норме августа, вернется в Москву с середины следующей недели. Со среды воздух начнет прогреваться до 22–24 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «РИА Новости» 4 августа.

По его словам, каждый день в столице будут идти дожди разной интенсивности. В воскресенье и понедельник в мегаполисе сохранится осенняя погода.

Немного потеплеет во вторник, отметил он. Днем в Москве в этот день будет до 18 градусов тепла, в Подмосковье ожидается плюс 15–20 градусов. Уже со среды температура воздуха будет соответствовать климатической норме.

К выходным в столичный регион придут грозовые ливни.

2 августа главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что июль стал самым холодным в Москве за последние 100 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики пообещали москвичам пасмурное и дождливое воскресенье
Москвичам спрогнозировали облачную и дождливую погоду

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017