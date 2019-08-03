Москвичам спрогнозировали облачную и дождливую погоду

В Москве и Московской области в субботу, 3 августа, ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в столице днем составит 16-18 градусов, ночью — 9-11 градусов. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер 5-10 м/с, атмосферное давление — 739 мм рт. ст.

2 августа главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что прошедший июль стал самым холодным в Москве за последние 100 лет.