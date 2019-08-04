Синоптики пообещали москвичам пасмурное и дождливое воскресенье

Облачная погода и кратковременные дожди ожидают гостей и жителей столицы в воскресенье, 4 августа. Воздух в мегаполисе прогреется только до 15 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Днем в Москве не выше +13...+15, в Подмосковье с трудом от 12 до 17 градусов», — отметил он. По словам Тишковца, 4 августа в Москве так холодно не было в течение последних 70 лет.

Ветер в течение суток будет северо-западный, его скорость составит 4–9 м/с. Атмосферное давление остается ниже нормы — барометры покажут 740 мм ртутного столба.

2 августа главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что прошедший июль стал самым холодным в Москве за последние 100 лет.