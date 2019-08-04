Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики пообещали москвичам пасмурное и дождливое воскресенье

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачная погода и кратковременные дожди ожидают гостей и жителей столицы в воскресенье, 4 августа. Воздух в мегаполисе прогреется только до 15 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Днем в Москве не выше +13...+15, в Подмосковье с трудом от 12 до 17 градусов», — отметил он. По словам Тишковца, 4 августа в Москве так холодно не было в течение последних 70 лет.

Ветер в течение суток будет северо-западный, его скорость составит 4–9 м/с. Атмосферное давление остается ниже нормы — барометры покажут 740 мм ртутного столба.

2 августа главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что прошедший июль стал самым холодным в Москве за последние 100 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москвичам спрогнозировали облачную и дождливую погоду
Синоптики объяснили странности летней погоды в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017