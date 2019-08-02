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Прошедший июль в Москве стал самым холодным за столетие

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Прошедший июль стал самым холодным в Москве за последние 100 лет. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

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«В текущем столетии это самый холодный июль, а за последние 140 лет он войдет лишь в число 20 самых холодных», — рассказала она в пятницу, 2 августа, РБК.

Метеоролог уточнила, что средняя температура в июле составила +16,7 градуса. В июне она была на уровне 19,6 градуса. Отклонение показателя составило 1,5 градуса на станции ВДНХ, 1,8 градуса — в МГУ.

Теплая погода с температурой до 26 градусов может установиться в столице России во второй половине августа.

3 июля сообщалось, что почти во всех регионах России в июле усилится изменчивость погоды. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, это связано с глобальным потеплением.

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