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Ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной в Москве за лето

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной в Москве за лето. Температура воздуха в столице в ночь на понедельник составила всего 6,7 градуса выше нуля, сообщает «Интерфакс».

«Это пока самая холодная ночь с начала нынешнего лета в Москве. Предыдущий минимум температуры фиксировался 4 июня и 31 июля — 8,3 градуса», — рассказали информагентству в метеобюро Москвы.

5 августа в течение дня в столице ожидается от 13 до 15 градусов тепла. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер 7–12 м/с, атмосферное давление 739 мм рт. ст. В ночные часы температура опустится до 8 градусов.

4 августа сообщалось, что теплая погода, соответствующая климатической норме августа, вернется в Москву с середины следующей недели. Со среды воздух начнет прогреваться до 22–24 градусов.

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