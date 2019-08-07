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Депутат предложил включать отопление во время летнего похолодания

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Депутат госдумы от партии ЛДПР Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать отопление в домах во время летнего похолодания. Об этом 7 августа сообщает «РИА Новости».

По словам парламентария, в июле и начале августа к нему поступило множество обращений по поводу низкой температуры в квартирах. Он отметил, что из-за низкой температуры, которая не характерна для лета, россияне просят включать центральное отопление.

«Также необходимо помнить, что счета за отопление поступают нашим гражданам в течение всего года. Принимая во внимание этот факт, считаю справедливыми подобные просьбы граждан», — отметил Власов.

Ранее сообщалось, что на текущей рабочей неделе москвичей ожидает нестабильная погода. Несмотря на то, что 7 августа ожидается потепление, 9 августа температура снова опустится до осенних показателей.

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