Синоптики рассказали о нестабильной погоде в Москве

На текущей рабочей неделе погода в Москве будет нестабильной. Об этом во вторник, 6 августа, рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, прохождение теплого фронта в столице ожидается уже в среду. Ночные температуры вырастут до +10…+12 градусов. При этом днем потеплеет до +22 градусов.

Вероятность осадков сохранится.

Самым теплым днем на неделе станет четверг. Днем столбики термометров покажут +23…+25 градусов. Возможны дожди и грозы.

Очередное похолодание вернется в Москву и область 9 августа.

«В пятницу циклон продолжит оказывать влияние на столичный регион, ночью прогнозируется сильный дождь, в отдельных районах гроза, ночь теплая, температура минимальная +14…+16 градусов, в Москве и по области +12…+17, а днем уже станет прохладнее — +18…+20», — цитирует Макарову RT.

В выходные москвичей ожидают кратковременные дожди и до +21 градуса.

4 августа в центре погоды «Фобос» рассказали, когда в столицу вернется летнее тепло.