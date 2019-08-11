Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 11 и 12 августа из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима».

«В западных, центральных и на севере восточных районов Приморского края ожидается местами очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, сильные ливни (30 мм и более за 1 час и менее)», — сообщается в воскресенье, 11 августа, на официальном сайте Примгидромета.

Отмечается, что в отдельных районах ожидается гроза, усиление ветра до 18 метров в секунду. Также на реках возможны подъемы уровня воды на 0,6 — 1,4 метра. В зону подтопления могут попасть Ханкайский, Пограничный, Спасский, Кировский, Лесозаводский, Дальнереченский, Пожарский, Красноармейский, Тернейский, Чугуевский, Яковлевский и Анучинский районы.

В начале августа сообщалось, что в середине месяца в Приморье ожидается тайфун «Випа». В Примгидромете предупреждали, что он может достигнуть стадии супертайфуна, вызвав сильные наводнения в регионе.