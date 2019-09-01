Прямой эфир

Ураган «Дориан» может в течение дня достичь Багамских островов

0
Фото: REUTERS/NOAA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Дориан» может в воскресенье, 1 сентября, достичь побережья Багамских островов. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Ожидается, что «Дориан» обрушится на острова Абако и Большой Багама (Багамские острова) позднее сегодня. Метеорологи прогнозируют в регионе сильные осадки и штормовые волны.

Максимальная скорость урагана достигает 66,6 м/с. Сейчас «Дориан» находится в 110 км к востоку от острова Большой Абако и движется в западном направлении со скоростью 3,6 м/с.

В субботу ураган «Дориан» усилился до четвертой степени из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Он может достичь побережья американского штата Флорида к вечеру 2 сентября.

30 сентября президент США Дональд Трамп в связи с приближением урагана «Дориан» ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Дориан» может стать сильнейшим ураганом за историю США
СМИ узнали о желании Трампа бороться с ураганами ядерными бомбами

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019