Ураган «Дориан» может в течение дня достичь Багамских островов

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Дориан» может в воскресенье, 1 сентября, достичь побережья Багамских островов. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Ожидается, что «Дориан» обрушится на острова Абако и Большой Багама (Багамские острова) позднее сегодня. Метеорологи прогнозируют в регионе сильные осадки и штормовые волны.

Максимальная скорость урагана достигает 66,6 м/с. Сейчас «Дориан» находится в 110 км к востоку от острова Большой Абако и движется в западном направлении со скоростью 3,6 м/с.

В субботу ураган «Дориан» усилился до четвертой степени из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Он может достичь побережья американского штата Флорида к вечеру 2 сентября.

30 сентября президент США Дональд Трамп в связи с приближением урагана «Дориан» ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида.