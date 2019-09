Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны

В то время как поляки скорбят, вспоминая вторжение нацистской Германии, президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Варшаву, а теперь поздравил Польшу с этом мрачной датой, пишет Newsweek.

Мероприятия, посвященные началу Второй мировой, проходят в Варшаве с 1 сентября. Вместо Трампа, решившего остаться в США из-за урагана «Дориан» и отправившегося на игру в гольф, в Польшу прибыл вице-президент Майк Пенс. Его визит Трамп назвал «отличным посланием».

«А пока я просто хочу поздравить Польшу. Это великая страна с замечательными людьми. Мы любим наших польских друзей», — сказал Трамп.

REPORTER: Do you have a message for Poland on the 80th anniversary of World War 2?



TRUMP: "I do have a great message for Poland & we have Mike Pence, our vice president, is just about landing right now...I just want to congratulate Poland"



[Poland was smashed by Nazis in 1939] pic.twitter.com/PIOrhx3eC7