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Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны

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Фото: Global Look Press/Michael Trammer, via www.imago-i/www.imago-images.de
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В то время как поляки скорбят, вспоминая вторжение нацистской Германии, президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Варшаву, а теперь поздравил Польшу с этом мрачной датой, пишет Newsweek.

Мероприятия, посвященные началу Второй мировой, проходят в Варшаве с 1 сентября. Вместо Трампа, решившего остаться в США из-за урагана «Дориан» и отправившегося на игру в гольф, в Польшу прибыл вице-президент Майк Пенс. Его визит Трамп назвал «отличным посланием».

«А пока я просто хочу поздравить Польшу. Это великая страна с замечательными людьми. Мы любим наших польских друзей», — сказал Трамп.

Комментируя слова президента, некоторые пользователи заметили, что иногда теряют дар речи от странных заявлений Трампа.

3 сентября Пенс обвинил Россию в желании поссорить США и Польшу.

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