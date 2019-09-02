В Госдуме объяснили требования Польши о репарации

Депутат Госдумы Сергей Железняк заявил, что заявления властей Польши о репарациях от Германии, в отсутствии которых обвиняют Москву, являются продолжением склок внутри Европейского союза (ЕС). Об этом в понедельник, 2 сентября, пишет REGNUM.

«Германия является ключевым спонсором Европейского союза, из бюджета которого Польша получает постоянные дотации. Очевидно, что поднятый Варшавой вопрос немецких репараций имеет исключительно политическую, а не юридическую или экономическую подоплеку», — добавил политик.

Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны. По его словам, «Россия приняла такое решение» и «Польша не была суверенна» в нем. Глава военного ведомства также настаивает на том, что вопрос репараций не закрыт.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. С 1954 года их взимание прекратилось по совместному соглашению СССР и Польской Народной Республики.

1 сентября президент Польши Анджей Дуда подтвердил намерение Варшавы получить от Берлина репарации. По его словам, эти выплаты являются «вопросом ответственности и морали». Дуда напомнил, что война «нанесла Польше огромный ущерб», за который парламент страны намерен «выставить счет».

Ранее в августе глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сумму полученных от Германии репараций «минимальной». По его словам, при выплате компенсаций Польша «подверглась дискриминации», хотя пострадала от действий фашистов сильнее, чем некоторые другие страны.