В Польше объяснили необходимость присутствия американских военных

Польша хочет мира, но готовится к войне, заявил 4 сентября глава польской правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.

По его словам, изначально постоянное присутствие американских военных на территории Польши не планировалось, однако «геополитическая ситуация и позиция России изменились». При этом Качиньский отметил укрепление и польской армии, которое стало «большим положительным изменением».

«Если мы думаем об обороне, то мы всегда говорим о том, что другие защищают того, кто сам умеет защищаться. И отсюда наши усилия, чтобы укрепить наши вооруженные силы. <…> Польша не хочет войны, но действует по принципу «хочешь мира — готовься к войне», — цитирует политика PAP.

Варшава неоднократно просила Вашингтон увеличить число американских военных на польской территории и даже обещала построить базу за $2 млрд для размещения контингента.

12 июня стороны договорились о размещении эскадрильи американских беспилотников MQ-9 и о переброске дополнительно тысячи военнослужащих. Сейчас в Польше базируется порядка 4,5 тыс. американских солдат.