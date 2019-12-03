Президент Литвы заявил об угрозе России мировому порядку

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны — участницы НАТО провозгласить Россию угрозой существующему мировому порядку. Заявление было сделано на встрече лидеров государств — членов альянса 3 декабря.

«Очень важно назвать Россию угрозой. Если мы не сделаем это, мы значительно изменим весь угол структуры НАТО», — цитирует литовского президента «Интерфакс».

Науседа обвинил Россию в создании угрозы «правилам, которые устанавливались десятилетиями». При этом он поставил на один уровень якобы исходящую от страны опасность с «укрепляющимся Китаем» и борьбой с терроризмом.

Под угрозой литовский лидер имел в виду «вовсе не закончившиеся» действия Москвы в Грузии, Молдавии и на Украине, пишет «Газета.ру». При этом конкретные обвинения он предъявлять не стал.

В странах Прибалтики в последнее время всё чаще безосновательно говорят о некой «российской угрозе». Так, в сентябре Науседа просил НАТО усилить присутствие у границ РФ: расположенное там сейчас количество сил, по его словам, недостаточно для «защиты от возможного нападения Москвы».

Тогда же в сентябре сейм Латвии в концепции нацбезопасности назвал Россию главной угрозой, а экс-президент страны Вайра Вике-Фрейберга предложила создать новый военный блок против РФ.

Эстонский лидер Керсти Кальюлайд в ноябре назвала Москву «самым трудным партнером», а политики страны обещали сохранить антироссийские санкции Евросоюза.

Россия неоднократно отмечала, что не собирается ни на кого нападать и именно США и их партнеры по НАТО наращивают военное присутствие у границ РФ, что вынуждает Москву принимать меры для своей защиты.

С 3 по 4 декабря в Лондоне проходит саммит НАТО, в котором принимают участие 29 стран — членов альянса, а также представители Северной Македонии, которую примут в НАТО через несколько месяцев.