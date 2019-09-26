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Сейм Латвии обозначил Россию главной угрозой безопасности

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Фото: flickr.com/Saeima
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Сейм Латвии принял в четверг новую концепцию национальной безопасности, в которой главной угрозой названа Россия. Документ был опубликован 26 сентября на сайте парламента.

Согласно концепции, против Латвии осуществляют деятельность разведка и службы безопасности ряда стран, однако наибольшую угрозу представляют российские спецслужбы. Отмечается, что российские вооруженные силы и военная инфраструктура размещены на стратегическом европейском направлении.

В документе говорится, что российские спецслужбы осуществляют систематическую работу с целью получить данные о важнейших аспектах внутренней и внешней политики, а также следят за развитием социальных процессов и общественного настроения. Наибольшее влияние России привлекает оборонный потенциал Латвии и безопасность внешних границ страны.

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Более того, проводятся операции комплексного воздействия, где комбинируются методы кибератак и информационного воздействия. Всё это делается, чтобы ослабить позиции Латвии в НАТО и ЕС, усилить напряженность в латвийском обществе, представить Латвию как политически слабое, этнически разделенное государство.

Главной задачей органов нацбезопасности, согласно концепции, являются действия по нейтрализации угрозы иностранных спецслужб.

Кроме того, в концепции отмечается, что важным инструментом распознавания и предотвращения угроз со стороны иностранных спецслужб является тесное сотрудничество с партнерами по ЕС и НАТО.

Как сообщает LETA, министр обороны Латвии Артис Пабрикс выступил в этот же день, заявив, что в настоящее время отношения с Россией обострены. Он также отметил, что Латвия должна противостоять очень хорошо отлаженной пропагандистской машине, которая пытается внести раскол в ЕС, НАТО и западное общество.

5 сентября стало известно, что экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила о необходимости объединения стран Прибалтики и Польши для противостояния России. Вике-Фрейберга считает, что Россия якобы перестала скрывать свои имперские амбиции, поэтому НАТО, Латвия, Литва, Эстония и Польша должны быть готовы использовать все имеющиеся средства сдерживания и готовиться к «самому мрачному сценарию».

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