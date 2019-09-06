Президент Литвы призвал усилить присутствие НАТО у границ России

Находящихся в странах Прибалтики сил НАТО недостаточно для «сдерживания» России, заявил президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

По его словам, международный батальон, который дислоцируется в Литве с позапрошлого года — «хорошее средство» против РФ, но этого мало для «защиты от возможного нападения Москвы».

«Мы очень рады принимать Батальон сил передового базирования НАТО в Литве, однако этого недостаточно. Мы достигли высокого уровня сдерживания, но в оборонной сфере нам следует сделать гораздо больше», — цитирует Науседу DELFI.



Литовский лидер призвал НАТО к созданию детальных оборонных планов, а также предоставить странам Балтии гарантии воздушной обороны и обещать, что в случае «если РФ получит контроль над Балтийским морем», Латвия, Литва и Эстония не будут отрезаны от альянса.

Для этого, по мнению политика, странам нужно присылать на учения наземные системы ПВО и укрепить морскую оборону.

В свою очередь, Столтенберг напомнил об усилении присутствия НАТО в регионе Балтийского моря и их дальнейшем совершенствовании.

5 сентября экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга предложила создать новый военный блок против России.

В Москве неоднократно отмечали, что страны НАТО выдумывают «российскую угрозу» для наращивания сил вблизи РФ. 21 августа министр обороны России Сергей Шойгу назвал напряженной ситуацию у западных границ.