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Шойгу рассказал о напряженной обстановке у западных границ России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министр обороны России Сергей Шойгу назвал напряженной военно-политическую обстановку на западных границах страны. По его словам, напряженность связана с усилением военного присутствия Североатлантического блока в Восточной Европе.

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Как сообщает «РИА Новости» в среду, 21 августа, Шойгу упомянул также развертывание американских систем противоракетной обороны в Польше и Румынии и расширение военного сотрудничества НАТО с Финляндией и Швецией.

Министр подчеркнул, что Россия «реализует комплекс мер», чтобы нейтрализовать эти угрозы.

«В Западном военном округе в текущем году будет проведено более 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава», — сообщил Шойгу. По его словам, до конца 2019 года в округ поступит свыше 1,3 тыс. единиц новой и модернизированной техники, также продолжится комплектование войск контрактниками — их в этом году отобрано более 9 тыс. человек.

19 августа командующий вооруженными силами Норвегии Хокан Брюн-Ханссен заявил, что США подбираются к российским границам, и это провоцирует и вынуждает Москву проводить военные учения. Он выразил обеспокоенность тем, что Норвегия находится в районе, где потенциально возможна конфронтация РФ и НАТО.

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