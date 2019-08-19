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В Норвегии рассказали о грозящем войной «соперничестве» России и США

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Фото: TASS/Zuma/Miroslav Chaloupka
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Чем ближе США подбираются к российским границам, тем больше это провоцирует и вынуждает Москву проводить военные учения, заявил командующий вооруженными силами Норвегии Хокан Брюн-Ханссен.

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Военный сообщил об обеспокоенности Осло в связи с российскими учениями и констатировал, что в случае конфронтации РФ и НАТО небольшая Норвегия ничего не сможет поделать.

По словам Брюн-Ханссена, россияне во время недавних маневров объединили ресурсы Балтийского, Северного и Черноморского флотов, чтобы попробовать перекрыть НАТО доступ к Балтийскому и Северному морям, а также и к Норвежскому морю.

«В ходе этих учений Россия пытается защитить свою территорию и интересы, развернув силы из мощных кораблей, подводных лодок и самолетов так, чтобы не позволить НАТО действовать в этих районах. При такой ситуации союзникам будет очень трудно как-то поддерживать Норвегию», — цитирует командующего NRK.

Брюн-Ханссен подчеркнул, что в первую очередь учения России — сигнал для США и НАТО.

«Но мы чисто географически находимся в таком районе, что можем быть вовлечены в потенциальную конфронтацию. <…> Чем ближе США будут подбираться к российской территории, сфере ее интересов и стратегически ценным объектам, тем больше это станет провоцировать Россию», — указал он.

По мнению военного, Норвегии стоит предпринимать меры для того, чтобы не допустить конфронтации из-за «соперничества США и России».

11 августа военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море.

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