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Ученые назвали последствия ядерной войны между Россией и США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Полномасштабная ядерная война между США и Россией станет самоубийством для обеих стран и погрузит нашу планету в десятилетнюю ядерную зиму. К такому выводу пришли ученые из Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований США и Университета Колорадо. Исследование специалистов опубликовано в Journal of Geophysical Research.

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Ученые отметили, что последствия такого столкновения станут катастрофой для всего мира.

Так, отмечается, что ядерные взрывы повлекут за собой массовые пожары и выброс в атмосферу порядка 147 млн тонн сажи, которая, сбившись в облака не позволит солнечному свету достигать поверхности Земли. Это может привести к падению средней температура на девять градусов Цельсия.

«Ветры в стратосфере заставили бы эти сажевые аэрозоли окружить весь земной шар в течение нескольких недель, погружая Землю в длительную ядерную зиму», — цитирует статью Daily Mail.

По прогнозам ученых, для того чтобы тучи из сажи рассеялись, понадобится семь лет, еще три года уйдет на восстановление нормального уровня света.

Помимо этого, ядерная война приведет к изменению температуры воды в экваториальной части Тихого океана и спровоцирует сильные муссоны. Все это сильно повлияет на мировой климат.

Специалисты призвали ядерные державы активнее проводить разоружение и помнить о катастрофических для человечества и планеты последствиях ядерного противостояния.

7 августа американские СМИ предрекли США проигрыш в случае реального военного столкновения с Россией.

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