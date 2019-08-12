В ростовский музей поступил «танк ядерного апокалипсиса»

В Каменске-Шахтинском (Ростовская область) найден танк «Ладога», известный под прозвищем «Машина ядерного апокалипсиса». Таких машин было выпущено всего пять, они предназначались для высшего военного командования СССР.

По информации «Российской газеты», танк, фото которого опубликовал блогер Андрей Тарасенко, стал экспонатом музея.

Танки «Ладога» оборудованы телекамерами, системами связи, наблюдения, подачи воздуха, кондиционирования, а также имели мощную броню. Они вмещали шесть человек, пишет «Газета.Ру».