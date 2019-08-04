Участники Армейских игр приготовили яичницу и кофе на танковом двигателе

Участники конкурса ремонтных бригад «Рембат-2019», проходящего в Омске в рамках Армейских международных игр, приготовили завтрак для гостей соревнования с помощью танкового двигателя. В меню вошли яичница и кофе в турке.

Навыки готовки с помощью движка танка Т-80 продемонстрировали военнослужащие Омского автобронетанкового инженерного института, пишет «Газета.Ру».

Кроме россиян, в соревнованиях принимают участие делегации из Конго, Иордании, Камбоджи, Лаоса, Мозамбика, Венесуэлы, Узбекистана, сообщает «Омск здесь».

Ранее 4 августа российская сборная побила собственный рекорд по танковому биатлону, установленный в 2017 году. Команда выполнила задачу за 18 минут 55 секунд, улучшив достижение на 15 секунд.

Пятые Армейские международные игры, проходящие под эгидой Минобороны России, начались 3 августа.

В играх участвует более 5 тыс. военных 36 армий, которые примут участие в 32 конкурсах на 25 полигонах в 10 странах. Площадки для их проведения предоставили Россия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Иран, Индия, Китай, Монголия, Казахстан и Узбекистан.